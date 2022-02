Création chorégraphique : « Requiem de Mozart » Biganos, 18 mars 2022, Biganos.

Création chorégraphique : « Requiem de Mozart » Rue Pierre de Coubertin Espace culturel Lucien Mounaix Biganos

2022-03-18 – 2022-03-18 Rue Pierre de Coubertin Espace culturel Lucien Mounaix

Biganos Gironde

La version du Requiem de Mozart écrite pour quatuor à cordes par Lichtenthal en 1801, soit tout juste 10 ans après la mort de Mozart, permet une intimité incroyable entre musiciens et spectateurs. La force de cette messe des morts demeure intacte. L’intensité est respectée, la grandeur des phrasés et le poids de chaque mot est ressenti. La foi qui en découle se ressent avec force.

Estelle Danvers s’attaque en 2021 à la création chorégraphique sur cette œuvre emblématique du répertoire classique. Sur une partition de quatuor à cordes interprétée par le quatuor Adélys, elle pose des gestes et des mouvements sur cette musique sacrée et lourde de sens.

Âge minimal : 8 ans

Tarif : 8 – 5 €

+33 5 56 82 78 35

Marion Bonnet

