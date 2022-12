Création By Les Fondus : Contact Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Création By Les Fondus : Contact

Sans vouloir trop vous spolier, nous pouvons déjà vous dire que vous verrez, pour démarrer, des duos d'improvisateurs accompagnés sur scène par un guitariste. Vous découvrirez des histoires et des univers différents où la musique sera inspirante et poétique. Les Fondus vont vous présentez pour cette rentrée 2023 un tout nouveau concept d'improvisation théâtrale Contact. Il y aura des histoires, des univers différents, de la musique et de la poésie.

7 janvier 2023, 20:30-22:00
Chapelle du Lycée St Eloi, 9 Avenue Jules Isaac, Aix-en-Provence
EUR 9-10

contact@fondus.fr
+33 7 83 25 31 13
https://fondus.fr/

