Solutré-Pouilly Saône-et-Loire 5 5 EUR Plusieurs choix s’offrent à vous : fabriquez une suspension musicale unique avec des éléments naturels et laissez le vent jouer sa mélodie. Ou apprenez à tisser votre attrape-rêves que vous pourrez ensuite intégrer dans votre décoration intérieure. Une activité manuelle pour tous les goûts.

Animé par Sényrêves.

