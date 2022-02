Création artistique et patrimoine numérique Bibliothèque Forney Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le jeudi 28 avril 2022

de 19h30 à 21h00

gratuit

une rencontre dans le cadre du Festival Numok des bibliothèques de la Ville de Paris Les êtres humains font depuis toujours récit de leurs sensibilités, de leurs visions du monde, par tous les signes possibles : graphisme, peinture, textes, photographies, voix, musique, vidéos… C’est leur spécificité dans le règne du vivant et la conservation comme l’accès à ces signes leur sont vitaux. Ces signes étaient jusqu’à récemment exclusivement analogiques : livres, disques, tableaux, photos de famille, etc. Aujourd’hui, la majorité des productions humaines, qu’elles soient sociales, personnelles ou artistiques, sont numériques : ce ne sont plus des objets physiques, mais des données, conservées dans des supports déportés et très peu pérennes. Ainsi, il est notoire que la majorité de ces traces contemporaines seront irrémédiablement perdues. Avec Benoît Labourdette, explorons les enjeux sociologiques, psychologiques, technologiques et ethnologiques du « patrimoine numérique », et voyons ses proposition de pistes concrètes pour la construction au présent d’un avenir dans lequel l’être humain ne se perde pas lui-même. Benoît Labourdette est cinéaste, pédagogue, expert en nouveaux médias et en innovation culturelle. Il a fondé entre autres le “Festival Pocket Films” en 2005, la “Fête du court métrage” en 2011 et le projet collaboratif “Par ma fenêtre” depuis le premier confinement en 2020. Formateur, il accompagne entreprises, institutions et collectivités dans leurs stratégies d’innovation technique, culturelle et sociale, en appui sur les nouvelles technologies et les nouveaux usages, dans la perspective des droits culturels. Il partage de nombreuses ressources sur son site web www.benoitlabourdette.com Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier Paris 75004

