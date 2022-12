Création 2023 – Ambra Senatore Marseille 3e Arrondissement, 8 février 2023, Marseille 3e Arrondissement Marseille 3e Arrondissement.

Création 2023 – Ambra Senatore

5 Avenue Rostand KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie Saint-Mauront Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 Avenue Rostand

2023-02-08 20:00:00 – 2023-02-08

KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 Avenue Rostand

Marseille 3e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

Marseille 3e Arrondissement

EUR 5 5 Une micro-société mouvante de douze danseurs se penche, avec Ambra Senatore, sur les rapports entre le collectif et l’individu.



Qu’est-ce qui fait société ? À l’origine de cette réflexion : l’envie de faire groupe, d’en questionner les affres, la puissance et la force, avec des interprètes venus d’horizons plus élargis encore qu’à son habitude. Tout l’art de la composition de la chorégraphe se dévoile, avec ce filtre subtil de l’absurdité qui recouvre sa danse, faite de ruptures rythmiques et de connexions inattendues. Un puzzle constitué de gestes du quotidien déplacés hors de leur contexte, créant à la fois un effet de familiarité et de décalage. Alors, de cet équilibre fragile entre la vie de groupe et la part de soi-même, naitra peut-être une ode au bonheur simple d’être ensemble.



Création

Chorégraphie : Ambra Senatore

Interprètes : Youness Aboulakoul, Pauline Bigot, Pieradolfo Ciulli, Matthieu Coulon Faudemer, Lee Davern, Olimpia Fortuni, Chandra Grangean, Romual Kabore, Alice Lada, Antoine Roux-Briffaud, Marie Rual, Ambra Senatore

Création musicale : Jonathan Seilman

Création lumière : Fausto Bonvini

Durée : 1h15

KLAP Maison pour la danse vous donne rendez-vous mercredi 8 février à 20h pour : « Création 2023 » – Ambra Senatore.

http://www.kelemenis.fr/

KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 Avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-12-14 par