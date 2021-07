Bordeaux La Manufacture CDCN Bordeaux, Gironde Création 2022 (titre provisoire) – Anna Massoni La Manufacture CDCN Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Création 2022 (titre provisoire) – Anna Massoni La Manufacture CDCN, 14 janvier 2022, Bordeaux. Création 2022 (titre provisoire) – Anna Massoni

La Manufacture CDCN, le vendredi 14 janvier 2022 à 20:00

[ DANSE ] – Création 2022 (titre à venir) / Anna Massoni ———————————————————- ### ven. 14 janvier 20h ### env. 50 min – tout public à partir de 8 ans Anna Massoni annonce cette création comme un renversement, pour continuer de creuser ce que Notte (2018), sa pièce précédente, a mis à jour, mais en la regardant depuis un autre point de vue. Sa démarche artistique, infiniment sensible, s’aventure ici à révéler l’absent, à inventer un autre, à le faire exister par la seule présence de la danseuse. Dans ce solo, le spectateur apprend à décentrer son regard, entrant en résonance avec l’interprétation de la chorégraphe. — • Une coproduction La Manufacture CDCN • Dans le cadre de la Saison culturelle France Portugal 2022 — + d’infos ici > [CREATION 2022](https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/creation-2022-titre-a-venir-anna-massoni-14-jan-2022/)

tarif plein 16€ – tarif réduit 12€ – tarif jeune/tarif groupe 10€ – carte Manuf’ 12€ – carte Manuf’réduit 10€ tarif Pass-Culture > voir sur pass.culture.fr

Dans ce solo, le spectateur apprend à décentrer son regard, entrant en résonance avec l’interprétation de la chorégraphe. La Manufacture CDCN 226 boulevard Albert 1er, 33800 bordeaux Bordeaux Saint-Jean Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-14T20:00:00 2022-01-14T20:50:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu La Manufacture CDCN Adresse 226 boulevard Albert 1er, 33800 bordeaux Ville Bordeaux lieuville La Manufacture CDCN Bordeaux