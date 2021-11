Créathon de la Social cup à Rennes 1Kubator, 27 novembre 2021, Rennes.

Créathon de la Social cup à Rennes

1Kubator, le samedi 27 novembre à 09:30

La 8ème édition de la Social cup revient à Rennes !! —————————————————- la Social cup, coupe de France des jeunes entrepreneurs sociaux créée par KissKissBankBank, makesense et La Banque Postale, avec le soutien de la fondation GRDF, revient à travers la France ! ### Le créathon est une étape clé ! Rendez-vous le samedi 27 novembre de 9h30 à 18h30 pour une journée pleine de rebondissements et d’engagement collectif chez 1Kubator au 2 Rue de la Mabilais à Rennes **⚠️ Inscription GRATUITE mais obligatoire.** Pour en savoir plus tu peux visiter [[https://www.lasocialcup.com/les-creathons/](https://www.lasocialcup.com/les-creathons/)](https://www.lasocialcup.com/les-creathons/) ou juste lire plus bas ⬇️ ### C’est quoi ? Un créathon makesense, c’est une journée d’innovation collective pour faire émerger des projets d’utilité sociale ou environnementale, développer son propre projet ou encore contribuer à un projet existant. Des animateur·ices te guident tout au long de la journée tandis que des coachs et expert·es t’accompagnent pour t’aider à avancer sur ton projet. ### Pour qui ? Le créathon est ouvert à tous gratuitement sans pré-requis. Nos parcours adaptés s’adressent à ces 3 profils : * Tu portes déjà un projet ? En début de journée, tu pourras rassembler des participant·es dans une équipe et suivre nos méthodologies et ateliers pour faire un bond en avant dans ton projet. * Tu as envie de lancer un projet à impact ? Tu as une thématique qui te tient à coeur, un début d’idée pour répondre à un défi social ou environnemental ou juste envie de te lancer dans l’entrepreneuriat à impact ? Les ateliers de ce parcours te permettront de consolider ton idée en équipe et poser des bases solides pour ton projet. * Tu as juste envie d’aider de chouettes projets ? Tu veux contribuer aux projets ou thématiques proposés ? Te mettre dans la peau d’un entrepreneur le temps d’une journée ? Tu pourras passer à l’action en rejoignant les porteur·ses de projet du parcours 1 ou les porteur·ses d’idée/thématique du parcours 2. Environ 50% des participant·es sont habituellement des contributeur·ices ? ### Informations pratiques L’ouverture des portes se fait à 9h30 pour l’accueil et le petit déjeuner bio zéro déchets. Début de la journée à 10h00. Nous fournissons gratuitement le matériel, petit déjeuner, collations salées, thé et café. Tu peux apporter ton déjeuner pour compléter, essaye de penser à la logique zéro déchets ! ### LE PROGRAMME En une journée … * Construis une équipe autour de votre projet/idée ou rejoins un projet existant. * Brainstorm : Développe tes idées, sois inspiré, innove, différencie-toi ! Challenge ton projet grâce à l’intelligence collective * Mets en place des méthodologies * Pitch ta solution * Repars avec un prototype plus abouti, une vision, une équipe, un plan d’action, et l’opportunité de postuler au concours de la Social cup ! À très vite !

Sur inscription

