journée dédiée à la création d’entreprise avec l’ensemble des 9 acteurs du groupement vienne ainsi que des partenaires bancaires, sous forme de « speed meeting ». Objectif pour les porteurs de projet : prendre des conseils sur son projet au travers de 12 opérateurs de l’accompagnement : CCI, CMA, Initiative Vienne, France Active, Afipar, la Capée, IFCG; Boutique de Gestion (BGE), Adie; crédit agricole, crédit mutuel, banque populaire. Entrée libre de 9h30 à 16h30 sans rendez-vous.

speed meeting de la création reprise d'entreprise Région nouvelle aquitaine 15 rue de l'ancienne comédie, 86000 poitiers Poitiers

2022-04-15T09:30:00 2022-04-15T16:30:00

