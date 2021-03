CREATEUR D AVENIR : la planète entre vos mains – 01 au 08/08/2021 centre les girards, 1 août 2021-1 août 2021, Lans-en-Vercors.

du dimanche 1 août au samedi 7 août à centre les girards

**Présentation organisme :** Agence de voyages spécialisée dans les voyages des 06-17 ans, en France et à l’étranger, ADOS VOYAGES propose depuis 16 ans des séjours avec des contenus pédagogiques et ludiques de qualité. **Présentation du séjour :** Un séjour pour les enfants sensibilisés à l’environnement. Un séjour dynamique, composé de jeux et activités fun et délirantes pour apprendre à protéger la planète et partager ses connaissances et actions dans un esprit éco-citoyen. D’idées astucieuses héritées d’anciennes traditions à l’apprentissage de technologies innovantes, chacun pourra acquérir des savoirs utiles au quotidien pour devenir un ingénieur de la planète de demain. Un séjour 100 % nature, ludique et pédagogique pour ramener des créations 0 déchet à la maison. **Les activités :** Randonnées, jeux sur le recyclage, fabrication d’objets et produits d’usage quotidien 100% naturel (chimie naturelle, anti moustique, lessive, tawashi….), découverte des produits locaux, ateliers potager, visite du site sur le thème du recyclage, cuisine, land art. **Votre centre d’hébergement :** _Situation_ : En plein cœur du Vercors, à proximité du village de Lans en Vercors, cet hébergement est à votre disposition été comme hiver _Hébergement_ : Cet hébergement possède 38 chambres de 2 à 5 lits. Toutes possèdent une salle de bain avec douche ou baignoire et toilettes. Draps et couverture fournis. Linde de toilette à prévoir _Infrastructure :_ Salle à manger conviviale et cuisine adaptée aux groupes d’enfants. Cet hébergement possède de nombreux atouts avec : 1 bar avec une cheminée ; des salles indépendantes ; 2 terrains de foot et parc boisé. **Vie quotidienne :** Equipe d’encadrement expérimentée et dîplomée (1 animateur pour 10 dont 1 assistant sanitaire)* Les levers et petits déjeuners sont échelonnés de manière à assurer un équilibre à chacun en fonction de ses besoins * Un temps est consacré aux rangements des chambres et à la toilette. * Les activités ont lieu les matins et après midi. * Les repas ( déjeuners – goûters – dîners) sont pris ensemble dans le plus grand respect des régimes alimentaires spécifiques. * Un temps calme est respecté après les repas. * Suite à l’activité de l’après midi, moment de douches et temps informels avec possibilité de moment pour soi ou partagé ( l’équipe d’animation proposera pour ceux qui le souhaitent des activités). * veillées organisés avec l’équipe d’animation * coucher échelonné de 21h15 à 22h00 en fonction de l’état de fatigue et l’âge des enfants. **Renforcement scolaire :** Les activités ont pour objectif de renforcer les compétences disciplinaires en fonction des niveaux scolaires de chacun. Afin d’appuyer l’apport pédagogique des activités, des temps dédiés quotidiens, en petits groupes, seront mis en place. L’objectif sera de présenter l’activité, évaluer les connaissances de chacun, sensibiliser sur les objectifs pédogiques de l’activité. En retour d’activités des temps seront également mis en place de manière à avoir des retours personnels et de groupe sur l’activité, un échange et par là même développement des compétences. L’objectif est de valoriser chacun dans ses acquis, favoriser la connaissance de soi, la confiance en soi afin de pouvoir s’ouvrir au monde, élargir son champ de questionnement et développer son ouverture d’esprit. Des supports variés et ludiques ( écriture, lecture, discussion, jeux par discipline) seront mis en place et permettront d’ouvrir les thématiques d’apprentissage d’une activité à des domaines disciplinaires plus scolaires. 3 objectifs & valeurs fondamentaux : _L’individu au centre du séjour_ : 1/- favoriser la conscience et la connaissance de soi 2/ – Développer l’autonomie et par fait de conséquence la confiance en soi en étant garant de la sécurité physique, psychique et affective de l’enfant et de son bien- être.3/-Découvrir de nouvelles activités, s’ouvrir au monde et développer son esprit critique _L’individu au sein d’un groupe_ : 1/- Favoriser les échanges et par là même le mélange des cultures et la mixité sociale. 2/- Sensibiliser chacun sur la portée de ses paroles et de ses actes et ainsi développer les notions de justice sociale, d’égalité des droits, l’esprit de tolérance, le respect d’autrui et par là même la citoyenneté. 3/- Développer les notions d’entraide, de coopération et de solidarité, de citoyenneté. _Acteur de demain :_ 1/- Sensibiliser les jeunes au respect de l’environnement naturel et au développement durable. 2/- Développer la notion d’éco-citoyenneté. 3/- Développer la culture et l’ouverture d’esprit dans un esprit laïque pour de meilleurs lendemains. **Lien avec les familles :** Projet éducatif et pédagogique à disposition des parents sur simple demande. Inscriptions sur demande de dossier à [[contact@adosvoyages.com](mailto:contact@adosvoyages.com)](mailto:contact@adosvoyages.com) ou par téléphone au 04 67 75 18 67 ou [[https://www.classes-decouvertes.com/colos-formulaire-de-pre-inscription](https://www.classes-decouvertes.com/colos-formulaire-de-pre-inscription)](https://www.classes-decouvertes.com/colos-formulaire-de-pre-inscription) – Dossiers de voyages contenant trousseau, fiche de séjour transmis 15 jours avant le départ. Sur place : blog de séjour – possibilité de transmettre des messages ( mails) aux enfants – courrier apprécié des enfants – Numéro d’urgence 24h/24 – Appel du directeur en cas de visites chez le médecin, accident, maladie ou problème de comportement. Contacts : [contact@adosvoyages.com ou par téléphone au 04 67 75 18 67 ou https://www.classes-decouvertes.com/colos-formulaire-de-pre-inscription](https://www.classes-decouvertes.com/les-colonies) [du lundi au vendredi de 09h00 à 17H00.](https://www.classes-decouvertes.com/les-colonies)

Sur inscription : 618 € – rendez vous sur place ( possibilité de transport de différentes villes nous consulter)

