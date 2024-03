Créateliers : Produits cosmétiques écologiques Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, samedi 13 avril 2024.

Créateliers : Produits cosmétiques écologiques Venez apprendre à faire vos propres produits cosmétiques Samedi 13 avril, 14h30 Bibliothèque Mériadeck Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T14:30:00+02:00 – 2024-04-13T17:30:00+02:00

Fin : 2024-04-13T14:30:00+02:00 – 2024-04-13T17:30:00+02:00

Faire ses produits cosmétiques est un excellent moyen de contrôler leur composition en utilisant des ingrédients naturels respectueux de la santé et de l’environnement. C’est donc un acte écologique et sain, mais c’est aussi très économique !

Anne et Tristan vous proposent de venir partager un moment créatif dans la bonne humeur.

Vous repartirez avec vos produits et un tutoriel pour pouvoir les refaire chez vous.

Samedi 13 avril : 14h30-17h30

Rdv hall d’entrée niveau rez-de-rue

Sur inscription au : 05 56 10 30 00

Retrouvez le programme complet des ateliers : https://bibliotheque.bordeaux.fr/agenda/les-evenements/createliers

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 30 00 »}] [{« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/agenda/les-evenements/createliers »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Créateliers Produits cosmétiques