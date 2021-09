CréaTalents Occitanie En ligne, 4 octobre 2021, Montpellier.

CréaTalents Occitanie

du lundi 4 octobre au lundi 14 février 2022 à En ligne

1ère édition du concours dédié aux étudiants et jeunes diplômés issus des Industries Créatives et Culturelle en Occitanie Est. Une action innovante pilotée par le CMQ DIC en vpartenariat avec son réseau. Le CréaTalents vise à mettre en lumière et accompagner des projets individuels ou collectifs, dans les domaines du design, de l’audiovisuel, des jeux vidéo, de la médiation culturelle… Inspirer, partager, soutenir, se rencontrer et accélérer les projets. Un jury de professionnels sélectionnera entre 10 à 12 projets qui auront alors la possibilité de pitcher (présentation brève de 6-7 minutes) leur projet pendant le MICC 2022 et ceci devant le public du CréaTalents ainsi que les membres du jury (qui décernera des prix «coups de pouce»). Candidatures ouvertes du 4 octobre au 15 février sur : [http://www.wweeddoo.com/appels-a-projets/lescreatalentsoccitanie](http://www.wweeddoo.com/appels-a-projets/lescreatalentsoccitanie)

Sur inscription

Concours Industries Culturelles et Créatives

En ligne Montpellier Montpellier Hérault



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-04T09:00:00 2021-10-04T16:30:00;2021-10-05T09:00:00 2021-10-05T16:30:00;2021-10-06T09:00:00 2021-10-06T16:30:00;2021-10-07T09:00:00 2021-10-07T16:30:00;2021-10-08T09:00:00 2021-10-08T16:30:00;2021-10-09T09:00:00 2021-10-09T16:30:00;2021-10-10T09:00:00 2021-10-10T16:30:00;2021-10-11T09:00:00 2021-10-11T16:30:00;2021-10-12T09:00:00 2021-10-12T16:30:00;2021-10-13T09:00:00 2021-10-13T16:30:00;2021-10-14T09:00:00 2021-10-14T16:30:00;2021-10-15T09:00:00 2021-10-15T16:30:00;2021-10-16T09:00:00 2021-10-16T16:30:00;2021-10-17T09:00:00 2021-10-17T16:30:00;2021-10-18T09:00:00 2021-10-18T16:30:00;2021-10-19T09:00:00 2021-10-19T16:30:00;2021-10-20T09:00:00 2021-10-20T16:30:00;2021-10-21T09:00:00 2021-10-21T16:30:00;2021-10-22T09:00:00 2021-10-22T16:30:00;2021-10-23T09:00:00 2021-10-23T16:30:00;2021-10-24T09:00:00 2021-10-24T16:30:00;2021-10-25T09:00:00 2021-10-25T16:30:00;2021-10-26T09:00:00 2021-10-26T16:30:00;2021-10-27T09:00:00 2021-10-27T16:30:00;2021-10-28T09:00:00 2021-10-28T16:30:00;2021-10-29T09:00:00 2021-10-29T16:30:00;2021-10-30T09:00:00 2021-10-30T16:30:00;2021-10-31T09:00:00 2021-10-31T16:30:00;2021-11-01T09:00:00 2021-11-01T16:30:00;2021-11-02T09:00:00 2021-11-02T16:30:00;2021-11-03T09:00:00 2021-11-03T16:30:00;2021-11-04T09:00:00 2021-11-04T16:30:00;2021-11-05T09:00:00 2021-11-05T16:30:00;2021-11-06T09:00:00 2021-11-06T16:30:00;2021-11-07T09:00:00 2021-11-07T16:30:00;2021-11-08T09:00:00 2021-11-08T16:30:00;2021-11-09T09:00:00 2021-11-09T16:30:00;2021-11-10T09:00:00 2021-11-10T16:30:00;2021-11-11T09:00:00 2021-11-11T16:30:00;2021-11-12T09:00:00 2021-11-12T16:30:00;2021-11-13T09:00:00 2021-11-13T16:30:00;2021-11-14T09:00:00 2021-11-14T16:30:00;2021-11-15T09:00:00 2021-11-15T16:30:00;2021-11-16T09:00:00 2021-11-16T16:30:00;2021-11-17T09:00:00 2021-11-17T16:30:00;2021-11-18T09:00:00 2021-11-18T16:30:00;2021-11-19T09:00:00 2021-11-19T16:30:00;2021-11-20T09:00:00 2021-11-20T16:30:00;2021-11-21T09:00:00 2021-11-21T16:30:00;2021-11-22T09:00:00 2021-11-22T16:30:00;2021-11-23T09:00:00 2021-11-23T16:30:00;2021-11-24T09:00:00 2021-11-24T16:30:00;2021-11-25T09:00:00 2021-11-25T16:30:00;2021-11-26T09:00:00 2021-11-26T16:30:00;2021-11-27T09:00:00 2021-11-27T16:30:00;2021-11-28T09:00:00 2021-11-28T16:30:00;2021-11-29T09:00:00 2021-11-29T16:30:00;2021-11-30T09:00:00 2021-11-30T16:30:00;2021-12-01T09:00:00 2021-12-01T16:30:00;2021-12-02T09:00:00 2021-12-02T16:30:00;2021-12-03T09:00:00 2021-12-03T16:30:00;2021-12-04T09:00:00 2021-12-04T16:30:00;2021-12-05T09:00:00 2021-12-05T16:30:00;2021-12-06T09:00:00 2021-12-06T16:30:00;2021-12-07T09:00:00 2021-12-07T16:30:00;2021-12-08T09:00:00 2021-12-08T16:30:00;2021-12-09T09:00:00 2021-12-09T16:30:00;2021-12-10T09:00:00 2021-12-10T16:30:00;2021-12-11T09:00:00 2021-12-11T16:30:00;2021-12-12T09:00:00 2021-12-12T16:30:00;2021-12-13T09:00:00 2021-12-13T16:30:00;2021-12-14T09:00:00 2021-12-14T16:30:00;2021-12-15T09:00:00 2021-12-15T16:30:00;2021-12-16T09:00:00 2021-12-16T16:30:00;2021-12-17T09:00:00 2021-12-17T16:30:00;2021-12-18T09:00:00 2021-12-18T16:30:00;2021-12-19T09:00:00 2021-12-19T16:30:00;2021-12-20T09:00:00 2021-12-20T16:30:00;2021-12-21T09:00:00 2021-12-21T16:30:00;2021-12-22T09:00:00 2021-12-22T16:30:00;2021-12-23T09:00:00 2021-12-23T16:30:00;2021-12-24T09:00:00 2021-12-24T16:30:00;2021-12-25T09:00:00 2021-12-25T16:30:00;2021-12-26T09:00:00 2021-12-26T16:30:00;2021-12-27T09:00:00 2021-12-27T16:30:00;2021-12-28T09:00:00 2021-12-28T16:30:00;2021-12-29T09:00:00 2021-12-29T16:30:00;2021-12-30T09:00:00 2021-12-30T16:30:00;2021-12-31T09:00:00 2021-12-31T16:30:00;2022-01-01T09:00:00 2022-01-01T16:30:00;2022-01-02T09:00:00 2022-01-02T16:30:00;2022-01-03T09:00:00 2022-01-03T16:30:00;2022-01-04T09:00:00 2022-01-04T16:30:00;2022-01-05T09:00:00 2022-01-05T16:30:00;2022-01-06T09:00:00 2022-01-06T16:30:00;2022-01-07T09:00:00 2022-01-07T16:30:00;2022-01-08T09:00:00 2022-01-08T16:30:00;2022-01-09T09:00:00 2022-01-09T16:30:00;2022-01-10T09:00:00 2022-01-10T16:30:00;2022-01-11T09:00:00 2022-01-11T16:30:00;2022-01-12T09:00:00 2022-01-12T16:30:00;2022-01-13T09:00:00 2022-01-13T16:30:00;2022-01-14T09:00:00 2022-01-14T16:30:00;2022-01-15T09:00:00 2022-01-15T16:30:00;2022-01-16T09:00:00 2022-01-16T16:30:00;2022-01-17T09:00:00 2022-01-17T16:30:00;2022-01-18T09:00:00 2022-01-18T16:30:00;2022-01-19T09:00:00 2022-01-19T16:30:00;2022-01-20T09:00:00 2022-01-20T16:30:00;2022-01-21T09:00:00 2022-01-21T16:30:00;2022-01-22T09:00:00 2022-01-22T16:30:00;2022-01-23T09:00:00 2022-01-23T16:30:00;2022-01-24T09:00:00 2022-01-24T16:30:00;2022-01-25T09:00:00 2022-01-25T16:30:00;2022-01-26T09:00:00 2022-01-26T16:30:00;2022-01-27T09:00:00 2022-01-27T16:30:00;2022-01-28T09:00:00 2022-01-28T16:30:00;2022-01-29T09:00:00 2022-01-29T16:30:00;2022-01-30T09:00:00 2022-01-30T16:30:00;2022-01-31T09:00:00 2022-01-31T16:30:00;2022-02-01T09:00:00 2022-02-01T16:30:00;2022-02-02T09:00:00 2022-02-02T16:30:00;2022-02-03T09:00:00 2022-02-03T16:30:00;2022-02-04T09:00:00 2022-02-04T16:30:00;2022-02-05T09:00:00 2022-02-05T16:30:00;2022-02-06T09:00:00 2022-02-06T16:30:00;2022-02-07T09:00:00 2022-02-07T16:30:00;2022-02-08T09:00:00 2022-02-08T16:30:00;2022-02-09T09:00:00 2022-02-09T16:30:00;2022-02-10T09:00:00 2022-02-10T16:30:00;2022-02-11T09:00:00 2022-02-11T16:30:00;2022-02-12T09:00:00 2022-02-12T16:30:00;2022-02-13T09:00:00 2022-02-13T16:30:00;2022-02-14T09:00:00 2022-02-14T16:30:00