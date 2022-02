créat° Podcast avec des jeunes de 17 ans, accompagnés par “Le TriptiC” & “Clown En Nez Veille” : 1 CORPS C’EST 1 CORPS & PAS UN OBJET SEXUEL Le TriptiC – 1er Etage Maison de Quartier Bottière Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

du jeudi 17 février au samedi 5 mars à Le TriptiC – 1er Etage Maison de Quartier Bottière

Le Triptic et Clown En Nez Veille propose la création collective d’un Podcast qui viendra questionner le Genre et la place de chacun•e sur l’espace public. Tu es invité•e à t’initier et à t’expérimenter au format du Podcast, au matériel mis à disposition et à produire par tes propres moyens un documentaire sonore ! Projet engagé dans le cadre d’un appel à projet initié par LE CENTRE HUBERTINE AUCLERT

Sur inscription

Réalisation collective d’un Podcast qui viendra questionner le Genre et la place de chacun.e sur l’espace public, par un groupe de 5 jeunes, accompagné•e•s par “Le TripTic” & “Clown En Nez Veille” Le TriptiC – 1er Etage Maison de Quartier Bottière 147 Route de Sainte-Luce 44300 Nantes Nantes Doulon – Bottière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-17T10:00:00 2022-02-17T17:00:00;2022-02-18T10:00:00 2022-02-18T17:00:00;2022-03-05T14:00:00 2022-03-05T18:00:00

