Ateliers séniors du CreAT CreAT (Centre de Ressources et d’Expertise en Aides Techniques) Nantes, vendredi 22 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-22 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Inscriptions et renseignements : 02 52 10 81 95 – creat@nantesmetropole.fr dans la limite des places disponibles.

Le CreAT (Centre de Ressources et d’Expertise en Aides Techniques) a ouvert ses portes fin 2019. Dans un logement reconstitué, il permet la découverte d’une multitude d’aides techniques pour prévenir au quotidien la perte d’autonomie.Tous les mois, des ateliers collectifs, en direction des particuliers, sont proposés gratuitement aux personnes de plus de 60 ans et à leurs proches aidants.Ateliers proposés :- Mardi 6 février 2024 de 10h à 12h : Équilibre et prévention des chutes.- Vendredi 22 mars 2024 de 10h à 12h : Accompagner un proche dans les mouvements du quotidien. – Mardi 9 avril 2024 de 14h à 16h30 : Bien dans son assiette.- Mardi 14 mai 2024 de 10h à 12h : Mémoire et vie quotidienne.- Mardi 11 juin 2024 de 14h à 16h : Bien dans ses baskets. Jusqu’à 6 personnes par atelier.

CreAT (Centre de Ressources et d’Expertise en Aides Techniques) Doulon – Bottière Nantes 44300