Une journée au CreAT avec l’Agirc-Arrco CreAT (Centre de Ressources et d’Expertise en Aides Techniques) Nantes, 10 novembre 2023, Nantes.

2023-11-10

Horaire : 09:00 15:30

Gratuit : oui Entrée et participation gratuites dans la limite des places disponibles Renseignements et inscriptions au 02 52 10 81 95

Les 14 centres de prévention Agirc-Arrco (Association générale des institutions de retraite des cadres – Association pour le régime de retraite complémentaire) offrent aux bénéficiaires de l’Agirc-Arrco et à leurs conjoints, la possibilité de faire un bilan préventif personnalisé. Ce bilan est réalisé par une équipe pluridisciplinaire et aborde à la fois les aspects médicaux, psychologiques et sociaux. Accueil dès 9h9h30-10h – Conférence : « Comment agir sur sa santé pour rester en forme demain ? » par le Dr Wiazzane10h-11h – Conférence : « Les troubles ostéoarticulaires : mieux les comprendre pour mieux vivre avec » par le Dr Wiazzane11h-12h – Visite du CreAT et découverte des aides techniques13h30-14h30 – Conférence : « Comment prévenir les risques de chutes dans son domicile » par les ergothérapeutes du CreAT14h30-15h30 – Visite du CreAT et découverte des aides techniques Public : tous les seniors métropolitains

CreAT (Centre de Ressources et d’Expertise en Aides Techniques) Doulon – Bottière Nantes 44300

https://metropole.nantes.fr/creat