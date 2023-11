CréaSync 2023 : la synchronisation et musique à l’image à l’honneur ! La Cinémathèque Française Paris Catégories d’Évènement: ile de france

CréaSync 2023 : la synchronisation et musique à l'image à l'honneur ! La Cinémathèque Française Paris, 7 décembre 2023

de 09h30 à 18h30

.Public adolescents adultes. gratuit Entrée sur accréditation

Rendez-vous au CréaSync, le festival de synchronisation et musique pour l’image, le 7 décembre à la Cinémathèque française à Paris ! Le CréaSync revient à la Cinémathèque française ! Éditeurs, auteurs, compositeurs, superviseurs musicaux et professionnels de la musique du monde entier, seront présents pour se rencontrer, échanger autour de la synchronisation et la musique à l’image ! L’édition 2023 sera axée sur les évolutions et les innovations du secteur. Vous pourrez échanger avec des experts autours des enjeux de l’intelligence artificielle, des financements, de l’égalité et de la création. De plus, lors des Prix CréaSync, le festival récompensera les meilleures compositions originales pour des créations audiovisuelles dans trois catégories : documentaire culinaire, film d’animation, film humoristique. Le festival aura lieu le 7 décembre 2023 à la Cinémathèque Française, Paris. Rendez-vous de 9:30 à 18:30 pour découvrir le festival ! Retrouvez toute la programmation sur le site du festival ou sur nos réseaux sociaux Entrée gratuite sur accréditation La Cinémathèque Française 51 rue de Bercy 75012 Paris Contact : https://eifeil.com/index.php/creamusic-festival/ contact@eifeil.fr https://www.facebook.com/federationeifeil https://www.facebook.com/federationeifeil https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPQoZGZAEeA0P23qKeXMsH7wJsFOV6UIcm8df6aRDnZ6wZiA/viewform

