Créart'UP présente Salammbô Le Point Ephémère Paris

Paris

Le vendredi 08 avril 2022

de 20h45 à 21h35

gratuit

Le festival Créart'UP revient les 06, 07 et 08 avril pour présenter tous les projets lauréats de la session 2021/2022. 13 projets artistiques et culturels innovants et passionnants : danse, médiation culturelle, exposition, concert, théâtre… Salammbô Salammbô est un groupe de rock alternatif français originaire de la région parisienne. La musique de Salammbô est une poésie fiévreuse et spontanée, à laquelle répond un folk-rock retentissant. La chanson française y est animée par un souffle rock alternatif, porté par le quintet sur scène. Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy Paris 75010

2 : Jaurès (Paris) (125m) 48 : Jaurès (Paris) (125m)

Contact : https://mie.paris.fr/programmation-du-festival-creartup-2022/ https://fb.me/e/1CcF1tEB9 Concert;Musique

Date complète :

2022-04-08T20:45:00+01:00_2022-04-08T21:35:00+01:00

Lieu Le Point Ephémère Adresse 200 Quai de Valmy Ville Paris

