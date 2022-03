Créart’UP présente Sainte Victoire Le Point Ephémère, 8 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 08 avril 2022

de 22h00 à 23h00

gratuit

Le festival Créart’UP revient les 06, 07 et 08 avril pour présenter tous les projets lauréats de la session 2021/2022. 13 projets artistiques et culturels innovants et passionnants : danse, médiation culturelle, exposition, concert, théâtre…

Sainte Victoire

Sainte Victoire, avec son premier EP Pure Crystal, est certainement pop, peut-être expérimentale, mais surtout science-fictionnelle, comme si sa musique avait été puisée du fond des âges et décongelée dans un futur dystopique. Passant en un clin d’œil d’un timbre post-grunge féroce à un chuchotement doucereux et jazzy, d’une sérénité mélancolique à un cri possédé et bestial, Sainte Victoire s’impose, impérieuse dans son émotion, aussi vulnérable qu’intransigeante.

Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy Paris 75010

