Le festival Créart’UP revient les 06, 07 et 08 avril pour présenter tous les projets lauréats de la session 2021/2022. 13 projets artistiques et culturels innovants et passionnants : danse, médiation culturelle, exposition, concert, théâtre…

Bazar Bizar

Bazar Bizar est un projet autour de l’accumulation, du recyclage et de la surproduction. Haut en couleur, il est fait d’assemblage de matières, d’union de textures et de fibres créant un univers riche et multidimensionnel. Le processus créatif est aléatoire et spontané, mêlant le hasard à la création de manière amusante.

Pour le festival Créart’UP, le projet Bazar Bizar expose des créations originales réalisées à base de textiles et de plastiques.

Partez à la découverte de l’univers coloré et déjanté de l’artiste David Coyle !

Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy Paris 75010

