Créart’UP présente les bijoux de Louette Le Point Ephémère Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Créart’UP présente les bijoux de Louette Le Point Ephémère, 7 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 07 avril 2022

de 18h30 à 20h30

gratuit

Le festival Créart’UP revient les 06, 07 et 08 avril pour présenter tous les projets lauréats de la session 2021/2022. 13 projets artistiques et culturels innovants et passionnants : danse, médiation culturelle, exposition, concert, théâtre… Louette Louette est une marque faisant revivre des bijoux de notre patrimoine mondial qui sont aujourd’hui perdus. Pour ce faire, Mathilde Podevin Louette propose un voyage dans le temps en réinterprétant des bijoux et accessoires patrimoniaux issus de différentes périodes. Le savoir-faire artisanal français et la transmission de connaissances sur notre histoire mondiale commune sont au centre de ses préoccupations. Au sein de cette exposition, découvrez la première collection prêt-àporter de la marque Louette qui s’est attachée à réinterpréter des bijoux de l’époque Byzantine et particulièrement ceux de l’impératrice Théodora de Byzance. Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy Paris 75010

2 : Jaurès (Paris) (125m) 48 : Jaurès (Paris) (125m)

Contact : https://mie.paris.fr/programmation-du-festival-creartup-2022/ https://fb.me/e/1qxijs0b4 Expo

Date complète :

2022-04-07T18:30:00+01:00_2022-04-07T20:30:00+01:00

Mathilde Podevin Louette

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Point Ephémère Adresse 200 Quai de Valmy Ville Paris lieuville Le Point Ephémère Paris Departement Paris

Le Point Ephémère Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Créart’UP présente les bijoux de Louette Le Point Ephémère 2022-04-07 was last modified: by Créart’UP présente les bijoux de Louette Le Point Ephémère Le Point Ephémère 7 avril 2022 Le Point Ephémère Paris Paris

Paris Paris