Créart’UP présente les ateliers éducatifs d’Univers Centre Paris Anim’ Jacques Bravo ex Nouvelle Athènes Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Créart’UP présente les ateliers éducatifs d’Univers Centre Paris Anim’ Jacques Bravo ex Nouvelle Athènes, 6 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 06 avril 2022

de 14h00 à 22h00

gratuit

Le festival Créart’UP revient les 06, 07 et 08 avril pour présenter tous les projets lauréats de la session 2021/2022. 13 projets artistiques et culturels innovants et passionnants : danse, médiation culturelle, exposition, concert, théâtre… Univers Le projet Univers est un kit d’activités pédagogiques centrées sur la coopération. Entre immersion, recherche et action, le dispositif inventé s’est développé dans le département Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent de l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Le kit est constitué d’outils de médiation et d’éditions permettant de mettre en place les ateliers expérimentés in situ. Faites l’expérience d’Univers à travers une exposition et des ateliers de médiation à la coopération. Centre Paris Anim’ Jacques Bravo ex Nouvelle Athènes 14-18 rue de la Tour des Dames Paris 75009 Contact : https://mie.paris.fr/programmation-du-festival-creartup-2022/ Atelier;Enfants

Date complète :

2022-04-06T14:00:00+01:00_2022-04-06T22:00:00+01:00

Univers

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Jacques Bravo ex Nouvelle Athènes Adresse 14-18 rue de la Tour des Dames Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Jacques Bravo ex Nouvelle Athènes Paris Departement Paris

Centre Paris Anim' Jacques Bravo ex Nouvelle Athènes Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Créart’UP présente les ateliers éducatifs d’Univers Centre Paris Anim’ Jacques Bravo ex Nouvelle Athènes 2022-04-06 was last modified: by Créart’UP présente les ateliers éducatifs d’Univers Centre Paris Anim’ Jacques Bravo ex Nouvelle Athènes Centre Paris Anim' Jacques Bravo ex Nouvelle Athènes 6 avril 2022 Centre Paris Anim' Jacques Bravo ex Nouvelle Athènes Paris Paris

Paris Paris