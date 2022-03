Créart’UP présente le Quizz Interactif de Cultivons Nous Le Point Ephémère Paris Catégories d’évènement: île de France

Date et horaire exacts : Le vendredi 08 avril 2022

de 19h45 à 20h45

gratuit

Le festival Créart’UP revient les 06, 07 et 08 avril pour présenter tous les projets lauréats de la session 2021/2022. 13 projets artistiques et culturels innovants et passionnants : danse, médiation culturelle, exposition, concert, théâtre… Cultivons Nous Venez participer au Cultiquizz vendredi soir au Point Éphémère ! Le Cultiquizz c’est un mix entre jeux TV et jeux de société, sur scène une grande roue déterminera les thèmes des questions posées aux joueurs (musique, spectacle vivant, patrimoine, etc.) Seul•e•s ou à plusieurs affrontez vous durant une heure face à d’autres équipes et tentez de gagner le Cultiquizz et ses nombreux cadeaux. Tout le monde a sa chance au Cultiquizz ! Quizz directement inspiré du média en ligne Cultivons Nous : @cultivonsnous_ Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy Paris 75010

Contact : https://mie.paris.fr/programmation-du-festival-creartup-2022/ https://fb.me/e/1CcF1tEB9

