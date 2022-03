Créart’UP présente Dragon NRV Mais Pas Trop Le Point Ephémère, 8 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 08 avril 2022

de 19h00 à 19h45

gratuit

Le festival Créart’UP revient les 06, 07 et 08 avril pour présenter tous les projets lauréats de la session 2021/2022. 13 projets artistiques et culturels innovants et passionnants : danse, médiation culturelle, exposition, concert, théâtre…

Dragon NRV Mais Pas Trop

Dragon NRV Mais Pas Trop est un duo de rap né en 2018. Béclard et Zorba se rencontrent en école de cinéma et le coup de foudre amical opère… Ensemble, ils commencent à écrire dans les salles de montage et créent leur univers décalé aux punchlines humoristiques.

Découvrez l’univers atypique de ces deux artistes lors d’un concert inédit et déjanté qui sera suivi du lancement de l’EP des Dragons !

Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy Paris 75010

Contact : https://mie.paris.fr/programmation-du-festival-creartup-2022/ https://fb.me/e/1CcF1tEB9

Concert;Musique

