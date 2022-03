Créart’UP présente À la recherche de la créativité Le Point Ephémère, 8 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 08 avril 2022

de 18h30 à 23h00

gratuit

Le festival Créart’UP revient les 06, 07 et 08 avril pour présenter tous les projets lauréats de la session 2021/2022. 13 projets artistiques et culturels innovants et passionnants : danse, médiation culturelle, exposition, concert, théâtre…

À la recherche de la créativité

Lors du second confinement, seul confiné, je me suis toujours demandé : qu’est ce que la créativité ? Après une merveilleuse première aventure intense et introspective, plus d’un an plus tard, n’ayant pas encore trouvé ce « génie » créatif, et après l’échec d’un énième projet, je suis reparti en quête de cette créativité. De là est née cette mini série : A la recherche de la créativité.

Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy Paris 75010

2 : Jaurès (Paris) (125m) 48 : Jaurès (Paris) (125m)



Contact : https://mie.paris.fr/programmation-du-festival-creartup-2022/ https://fb.me/e/1CcF1tEB9

Cinéma;Expo

Date complète :

2022-04-08T18:30:00+01:00_2022-04-08T23:00:00+01:00

Théo Chaudet