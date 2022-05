CRÉAPHILO

CRÉAPHILO, 18 mai 2022, . CRÉAPHILO

2022-05-18 14:00:00 – 2022-05-18 16:00:00 Les enfants sont invités à venir explorer les thèmes philosophiques du rapport à l’autre, de la différence, de la liberté, de l’art, de l’environnement et du temps. Une initiation suivie d’une activité créative. À partir de 8 ans / sur inscription Les enfants sont invités à venir explorer les thèmes philosophiques du rapport à l’autre, de la différence, de la liberté, de l’art, de l’environnement et du temps. Une initiation suivie d’une activité créative. À partir de 8 ans / sur inscription Les enfants sont invités à venir explorer les thèmes philosophiques du rapport à l’autre, de la différence, de la liberté, de l’art, de l’environnement et du temps. Une initiation suivie d’une activité créative. À partir de 8 ans / sur inscription dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville