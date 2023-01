Atelier et rencontre avec Amandine Laprun illustratrice Créanto la médiathèque Créhange Catégories d’Évènement: Créhange

Atelier et rencontre avec Amandine Laprun illustratrice Créanto la médiathèque, 22 mars 2023, Créhange. Atelier et rencontre avec Amandine Laprun illustratrice Mercredi 22 mars, 10h30, 14h30 Créanto la médiathèque Ateliers créatifs pour les 3-6 ans Créanto la médiathèque 4 rue de Metz Créhange 57690 Moselle Grand Est Mercredi 22 mars à 10h30 et 14h30 pour les 3-6 ans. Gratuit sur inscription

Ateliers créatifs sur le thème de l’arbre.

