Martigues BOF Bouches-du-Rhône, Martigues Creamy BOF Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Creamy BOF, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Martigues. Creamy

BOF, le mercredi 14 juillet à 20:00

Venez fêter le 14 Juillet au BOF avec le groupe CREAMY, Electro Groove Quand Herbie Hancock inspire la nouvelle génération de musiciens, qui partagent déjà dans leurs explorations l’électro, le rock, le hip hop mais aussi passionnés de funk, de groove, de musique classique et de swing, la musique qu’ils produisent devient un cocktail à la fois savoureux et âpre, puissant et délectable. Creamy ! Line up Théo Le Van Piano, Keyboards Alexandre Gallo Basse Noël Le Van Batterie, Percussions [https://www.facebook.com/Creamy-119095006541017](https://www.facebook.com/Creamy-119095006541017)

Entrée libre

♫JAZZ FUNK♫ BOF 11 place gerard tenque 13500 Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-14T20:00:00 2021-07-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Étiquettes évènement : Autres Lieu BOF Adresse 11 place gerard tenque 13500 Martigues Ville Martigues lieuville BOF Martigues