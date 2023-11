Créa’kids Japon Bibliothèque Crimée Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Créa’kids Japon Bibliothèque Crimée Paris, 6 décembre 2023, Paris. Le mercredi 06 décembre 2023

de 14h30 à 15h30

.Public enfants. A partir de 5 ans. gratuit Inscriptions ouvertes 2 semaines à l’avance. Participez à un atelier créatif inspiré de l’artisanat japonais ! À partir de 5 ans Bibliothèque Crimée 42 rue Petit 75019 Paris Contact : +33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/

