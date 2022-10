Créa’Clic Bande Dessinée Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Créa’Clic Bande Dessinée Médiathèque Françoise Sagan, 12 octobre 2022, Paris. Le mercredi 12 octobre 2022

de 15h30 à 17h30

. gratuit L’atelier se déroule au 2ème étage de la médiathèque, en salle d’animation

Un atelier pour explorer toutes les possibilités créatives d’une appli de réalisation de bande dessinée, et créer une œuvre autour du thème de la mythologie égyptienne. Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris Contact : 01 53 24 69 70 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan

Médiathèque Françoise sagan

