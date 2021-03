Creacion Tamborin 432 Conservatòri Occitan COMDT,Toulouse (31), 19 mars 2021-19 mars 2021, .

Creacion Tamborin 432

Conservatòri Occitan COMDT, Toulouse (31), le vendredi 19 mars à 15:30

Tamborin 432 opus 20 Création pour tambourin à cordes

Création 2020 autour de l’emblematique **tambourin à cordes**, compagnon de chaque instant

Œuvre contemporaine écrite, créée et diffusée par **Joan Francés Tisnèr** pour le ***Tamborin***, tambourin à cordes du Béarn, instrument emblématique formant couple avec la ***flabuta***, flûte à trois trous qu’il accompagne.

**Joan Francés est depuis longtemps un iniciateur-explorateur de la dissociation flûte|tambourin vers voix|tambourin.**

Le ***Ton-ton*** ou ***Tamborin*** (tambourin à cordes) est utilisé entre autres dans la musique traditionnelle en Gascogne, en Aragon, au Pays Basque, et aussi bien par des ensembles musicaux de la scène revivaliste et alternative. Il est également enseigné dans les conservatoires et les écoles de musique.

L’œuvre est d’une écriture mixte, elle se joue en direct et en multidiffusion. Les musiques et chants en direct s’inspirent des musiques anciennes et traditionnelles, les musiques diffusées sont des traitements sonores et électroacoustiques de sons de divers tambourins acoustiques, électroacoustiques et électriques sur divers accords. Seront également présents de jeunes tamborinaires actuels évoquant leur pratique.

*Initialement programmé le 6 novembre 2020, ce concert a été reporté au 19 mars (en raison de la crise sanitaire du covid-19).*

Restitution de résidence à destination des professionnels avec la participation des étudiants du département de musiques traditionnelles du Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse.

Il est recommandé de réserver ! nombre de places très limité.

COMDT 5 rue du Pont de Tounis

31000 TOULOUSE 05 34 51 28 38 [contact@comdt.org](https://www.joanfrancestisner.com/)

INFOS ET RESERVATIONS : <https://www.comdt.org/evenements/evenement/joan-frances-tisner/>

NC pour les professionnels

avec Caro Dufau, Joan Francés Tisnèr et Jordan Tisnèr

2021-03-19T15:30:00 2021-03-19T19:30:00