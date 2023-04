Voyages Insolites – La Bretagne Creach Gwen, 13 mai 2023, Quimper.

Voyages Insolites, c’est un évènement qui offre au public un éventail de spectacles et d’animations dans un esprit de convivialité, de partage et d’émotions.

L’ouverture du festival se déroule le samedi après-midi dans un des nombreux micro-quartiers qui composent le grand quartier d’Ergué-Armel.

Voyages Insolites est également une manifestation culturelle et propose aux spectateurs des spectacles d’arts de rue. Ce choix de programmation artistique traduit la volonté de la MPT de sortir le spectacle des lieux traditionnels et de créer une relation privilégiée entre les artistes et le(s) public(s).

Voyages Insolites est aussi l’occasion de rassembler tous les publics, de favoriser les rencontres, le lien social dans le quartier et les actions culturelles de proximité.

Pour cette nouvelle édition du festival, nous avons retenu le quartier de Creac’h Gwen pour l’après-midi du samedi 13 mai. Ce site, à proximité du centre-ville, au bord de l’Odet, est un espace naturel doté d’un étang qui permet le développement d’animations en lien avec le centre nautique. Ce site est très fréquenté par les habitants. C’est un bon moyen pur la MPT d’aller à la rencontre des publics et donner de la visibilité au festival et ainsi faire converger les publics sur le deuxième site le lendemain. Nous serons le dimanche sur le site du vélodrome, rue Pen Ar Stang.

Notre participation à la fête de la Bretagne permettra de mettre en lumière la culture bretonne sous différents angles et notamment le lien avec l’eau et l’océan et la langue. Cela permettra de donner à voir le travail de la Maison Pour Tous et des associations partenaires. Nous mettons un point d’honneur à trouver des spectacles participatifs afin de faire découvrir aux habitants l’envers du décor

