Créabulles #7 : atelier BD avec Marie Voyelle

Le samedi 25 novembre 2023

de 11h00 à 12h30

.Tout public. A partir de 6 ans. gratuit

Pour cette 7ème édition de Créa’bulles, les bibliothèques Couronnes et Sorbier vous invitent à participer à un atelier avec la dessinatrice d’Athena, Marie Voyelle. Un moment d’échange créatif autour du métier d’autrice-illustratrice de bande dessinée. La création d’Athena et de personnages de bande dessinée n’aura plus de secret pour vous !

Dans la série de BD « Athéna au collège du mont Olympe« , on suit la jeunesse imaginaire des déesses et dieux grecs, qui doivent apprendre à maîtriser leurs pouvoirs entre deux devoirs sur table ! Inspirée de la mythologie, la série prend le parti de l’humour et de l’aventure (avant que les dieux ne deviennent adultes et ne commencent à faire vraiment n’importe quoi !).

Durée 1h30 environ.

Un atelier aura également lieu à 15h à la bibliothèque Sorbier.

Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris

Contact : +33140332601 bibliotheque.couronnes@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliotheque.couronnes/ https://fr-fr.facebook.com/bibliotheque.couronnes/

© Marie Voyelle image QFP marie voyelle – athena