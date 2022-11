Créabulles #5 : atelier BD avec Clément Devaux Bibliothèque Sorbier Paris Catégories d’évènement: île de France

Pour cette 5ème édition de Créa’bulles, les bibliothèque Couronnes et Sorbier vous invitent à participer à un atelier avec le dessinateur d’Anatoile Latuile, Clément Devaux. Un moment d’échange créatif autour du métier d’auteur de dessinateur de bande dessinée. La création d’Anatole Latuile et de personnages de bande dessinée n’aura plus de secret pour vous ! Gratuit, sur inscription. À partir de 6 ans. Durée 1h30 environ. Un atelier aura également lieu à 10h30 à la bibliothèque Couronnes. Bibliothèque Sorbier 17 rue Sorbier 75020 Paris Contact : 01 46 36 17 79 bibliotheque.sorbier@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeSorbier/ https://www.facebook.com/BibliothequeSorbier/

