RDV à Caligny, du samedi 10 au samedi 24 juillet, à la Ferme de la Berouette pour un camp de création et de bouine ! Mais la bouine : en quoi ça consiste ? Issue du vocabulaire Normand, c’est à la fois tout et rien : des grands jeux collectifs, des veillées, des ateliers sur les différentes activités de la ferme, du petit et du gros bricolage, de la cuisine, des temps de discussions/ débats, d’autres jeunes qui deviendront des ami.e.s, des nuits sous tentes… Tout est bouine ! Nous allons vivre ensemble, découvrir une forme d’agriculture et le bocage sous un nouvel angle. Mais surtout : on vas vraiment bien s’amuser.

fourchette solidaire entre 325€ et 375€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Ferme de la Berouette Caligny Caligny Orne

