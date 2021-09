Vouneuil-sur-Vienne Médiathèque Antoine de St Exupéry Vienne, Vouneuil-sur-Vienne Créa Ptits Clous Médiathèque Antoine de St Exupéry Vouneuil-sur-Vienne Catégories d’évènement: Vienne

Créa Ptits Clous Médiathèque Antoine de St Exupéry, 29 septembre 2021, Vouneuil-sur-Vienne. Créa Ptits Clous

du mercredi 29 septembre au samedi 23 octobre à Médiathèque Antoine de St Exupéry

Exposition d’objets réalisés par Créa Ptits Clous à partir de matériaux recyclés up’cycling. Faites connaissance avec les Bulleux, les TikloO, les Tookeuss, Mouscrons et autres créatures… Alexandre Lonlas vous présentera son travail **samedi 2 octobre de 10h à 12h.**

Pass sanitaire obligatoire pour les 12 ans et plus.

Exposition Médiathèque Antoine de St Exupéry Place de la Libération Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-29T10:00:00 2021-09-29T12:00:00;2021-09-29T14:00:00 2021-09-29T18:00:00;2021-10-01T15:00:00 2021-10-01T18:30:00;2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T12:30:00;2021-10-06T10:00:00 2021-10-06T12:00:00;2021-10-06T14:00:00 2021-10-06T18:00:00;2021-10-08T15:00:00 2021-10-08T18:30:00;2021-10-09T10:00:00 2021-10-09T12:30:00;2021-10-13T10:00:00 2021-10-13T12:00:00;2021-10-13T14:00:00 2021-10-13T18:00:00;2021-10-15T15:00:00 2021-10-15T18:30:00;2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T12:30:00;2021-10-20T10:00:00 2021-10-20T12:00:00;2021-10-20T14:00:00 2021-10-20T18:00:00;2021-10-22T15:00:00 2021-10-22T18:30:00;2021-10-23T10:00:00 2021-10-23T12:30:00

Lieu Médiathèque Antoine de St Exupéry Adresse Place de la Libération Vouneuil-sur-Vienne