Ouverture au public de l’atelier couture, créations accessoires textiles femme 1 et 2 avril Créa Jean Couture – Aurillac

Je vous propose de venir découvrir l’univers dans lequel je crée des accessoires textiles pour femmes et la démarche utilisée pour leur réalisation unique, puis commander une création de votre choix.

Créa Jean Couture – Aurillac 15 rue du Monastère Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Créatrice et autodidacte depuis presque 10 ans,

je me suis spécialisée dans la création d’accessoires textiles pour femme et notamment le sac à main mais également porte-monnaies, pochettes, porte-clés, porte-chéquiers… au grés de mes envies. Je pratique beaucoup le upcycling pour la réalisation de mes créations en récupérant des tissus tels que les jeans, les tissus d’ameublement, dons de coupons… etc.

Une de mes activiés favorites dans ce domaine est l’assemblage de différents imprimés et matières qui vont être à l’origine de mes créations et ainsi les rendre uniques, ce qui va susciter un véritable coup de coeur pour chacune de mes clientes. Cet accessoire va devenir alors indispensable au quotidien et accompagnera sorties et tenues de tous les jours.

Plus récemment, j’ai développé une gamme de produits réutilisables “zéro déchets” pour inciter à une consommation responsable, durable et locale. Cette démarche s’inscrit autant dans un souci d’esthétisme pour le produit que dans le respect de notre environnement.

Durant 2 jours, je propose aux visiteurs de venir découvrir mes créations en vente dans ma boutique ainsi que l’atelier qui se trouve dans l’arrière boutique et leur expliquer mon fonctionnement pour la conception de mes produits uniques et personnalisés. Lors de cette présentation, il sera possible de choisir les différentes matières, les imprimés, le modèle pour la réalisation d’un sac à main ou tout autre accessoire pour une éventuelle commande.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:30:00+02:00

