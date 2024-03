CRE-ACC-SI-ON La Loco Mézidon Vallée d’Auge, dimanche 16 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-16T16:00:00+02:00 – 2024-06-16T17:30:00+02:00

Fin : 2024-06-16T16:00:00+02:00 – 2024-06-16T17:30:00+02:00

Cette rencontre est l’occasion de découvrir les compositeurs de l’école française pour comprendre leur apport au répertoire pour accordéon. Découvrir par exemple l’influence de Claude DEBUSSY dans la « Fantaisie en Mi mineur » d’André ASTIER…

L’ensemble de ce travail va se concrétiser par l’interprétation d’une création originale pour accordéon et différentes classes d’instruments, mobilisant l’art de l’écriture classique pour le répertoire « accordéon ». Le but étant de gommer tout cloisonnement entre musiques dites « populaires » et « savantes ».

La Loco rue de la Futaie Mézidon Vallée d'Auge Mézidon Vallée d'Auge 14270 Mézidon-Canon Calvados Normandie

Concert Masterclass