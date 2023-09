Je fabrique mon baume à lèvres – BOULOGNE-BILLANCOURT CRBB Boulogne-Billancourt Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt

Hauts-de-Seine Je fabrique mon baume à lèvres – BOULOGNE-BILLANCOURT CRBB Boulogne-Billancourt, 29 novembre 2023, Boulogne-Billancourt. Je fabrique mon baume à lèvres – BOULOGNE-BILLANCOURT Mercredi 29 novembre, 15h00 CRBB Atelier gratuit en accès libre. Notre consommation de produits commerciaux a un impact sur la santé de l’environnement et la nôtre. Ainsi vous apprendrez à lire les étiquettes de ces produits pour identifier les ingrédients utilisés et découvrirez les aspects positifs de l’éco-consommation. De 15h à 17h – en continu

Atelier gratuit pour la famille, à partir de 6 ans. Au Conservatoire à Rayonnement Régional, 22 rue de la Belle-Feuille, Boulogne-Billancourt. CRBB 22 rue de la Belle-Feuille, Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Centre Ville Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine Autres Lieu CRBB Adresse 22 rue de la Belle-Feuille, Boulogne-Billancourt Ville Boulogne-Billancourt Departement Hauts-de-Seine

