Crazy murder show Saint-Michel-Escalus, 28 août 2021-28 août 2021, Saint-Michel-Escalus. Crazy murder show 2021-08-28 20:00:00 – 2021-08-28

Saint-Michel-Escalus Landes Théâtre d’improvisation.

L’ échappatoire vous attend pour résoudre une énigme : « Mais qui a tué le Docteur Ambroise? ». Théâtre d’improvisation.

