Nouveauté dans le cadre du Festival Beaune Blues Boogie.

Un concert à la Lanterne Magique le samedi 3 décembre.

Un concert à la Lanterne Magique le samedi 3 décembre.

Une pléiade d’artistes internationaux, un show inédit avec la relève de jeunes pianistes surdoués.

Trois d’entre eux ont à peine 100 ans ensemble !

Un show exceptionnel avec des musiciens de talent.

Au chant, au piano, en Trio ou Quintet, batteur, saxophoniste, guitariste, contrebassiste, tous auront à cœur de faire vibrer le public au son d'un jazz remuant !

