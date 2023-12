HELMUT FRITZ WAREHOUSE Nantes, 27 janvier 2024, Nantes.

Le 27 Janvier prochain, on lance la saison 2024 de la Teenage Dream avec : Helmut Fritz !Toi aussi ça t’énerve ?!Il connaît le succès en 2009 en se créant un personnage de chanteur allemand du nom d’Helmut Fritz. Sa chanson Ça m’énerve, s’est classée numéro 1 du Top Singles France et s’est vendue à 500 000 exemplaires. Eric de son vrai prénom assurera un showcase exceptionnel pour une We Are Kitsch spéciale, un samedi soir pas ordinaire…Si toi aussi tu as passé ton adolescence à Shazam les derniers Lady Gaga, Kanye West, One Direction, Rihanna, Justin Bieber, Hannah Montana, David Guetta, Beyoncé, Macklemore (? oui oui, on a fait une petite sélection)… ou que tu as follow les débuts de Nabilla et Squeezie, ou encore Kim Kardashian, cette soirée est faite pour toi !Nous vous rappelons qu’un showcase dure entre 30 et 45mn suivant le choix de l’artiste, et se déroule pendant la soirée. Interdit aux mineurs. La direction se réserve le droit d’entrée. Pièce d’identité obligatoire.

Tarif : 14.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-01-27 à 23:55

WAREHOUSE QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes