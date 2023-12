SECRET.S THEATRE DE LA MADELEINE Paris, 10 février 2024, Paris.

SECRET.S Pièce écrite par Sébastien BlancMise en scène de Jean-Luc MoreauAvec Patrick Chesnais et Laurent GamelonC’est pas parce qu’on frappe à votre porte que vous devez l’ouvrir. Au contraire. Il faut réfléchir avant d’ouvrir sa porte.Fabien ouvre toujours sa porte à ses amis. Éric et Jérôme, sont deux frères jumeaux qui se cachent beaucoup trop de choses. La vie de Fabien se complique énormément quand les jumeaux lui confient leurs pires secrets l’un sur l’autre. C’est une avalanche de révélations catastrophiques, qui transforment cette journée en cauchemar… Pour le plus grand malheur de Fabien, et donc, notre plus grand plaisir de spectateurs. Tu sais comme une super bonne idée, en théorie, peut devenir une vraie catastrophe au moment de la mise en pratique ? Bon, ben là : catastrophe.

Tarif : 17.00 – 59.00 euros.

Début : 2024-02-10 à 21:00

Réservez votre billet ici

THEATRE DE LA MADELEINE 19 Rue Surene 75008 Paris