TOTALLY CRAZY ! – REVUE – REVUE SEULE Crazy Horse Paris Paris, 26 janvier 2024, Paris.

CRAZY HORSE – PARISTOTALLY CRAZY ! – REVUE SEULE :Les danseuses les plus glamour du monde, des tableaux légendaires, des effets visuels sensationnels… Plongez dans l’univers créatif et sophistiqué du Crazy Horse Paris avec son spectacle « Totally Crazy » Découvrez les meilleures performances et créations du plus emblématique des cabarets et les signatures mythiques qui ont révolutionné cette institution parisienne : Philippe Decouflé, Christian Louboutin, Ali Mahdavi & Dita Von Teese, Chantal Thomass, tous réunis dans un spectacle immanquable dans son nouvel écrin, entièrement relooké et réinventé.Vivez 70 ans de glamour et folie concentrés en 90 minutes d’envoûtement absolu et laissez le charme du Crazy Horse vous rendre … « Totally Crazy » ! Maison de Création incontournable, aimée et prisée des célébrités et artistes du monde entier, le Crazy Horse vous accueille tous les jours au 12, avenue George V dans le 8ème arrondissement de Paris, à deux pas de la Tour Eiffel et des Champs Elysées. Laissez-vous séduire par le charme « fou » du Crazy Horse !*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Catégorie SHOW : Formule ShowSpectacle seul en catégorie unique.

Tarif : 115.00 – 115.00 euros.

Début : 2024-01-26 à 22:30

Crazy Horse Paris 12 AVENUE GEORGE V 75008 Paris