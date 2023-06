Visite guidée du Crazy Horse Paris Crazy Horse Paris Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Les Journées européennes du patrimoine sont chaque année l’occasion de (re)découvrir les merveilles cachées et les traditions méconnues de lieux célèbres, insolites ou magiques.

Le Crazy Horse Paris vous invite à plonger dans son univers artistique et inimitable, pétillant d’audace et de raffinement, à travers le parcours « Crazy Expérience », qui vous conduira jusqu’aux coulisses, habituellement interdites au public.

Qui de mieux qu’une danseuse de la troupe légendaire du Crazy Horse pour vous accompagner dans la découverte de cette institution du spectacle « made in France » ? Entre alcôves VIP et salons cachés, votre guide d’exception vous révèle l’envers du décor du spectacle le plus glamour de la capitale et vous confie histoire et secrets de ce lieu unique au monde.

Pour en savoir plus sur le déroulé des visites, cliquez ici.

Le Crazy Horse, cabaret parisien emblématique fondé par Alain Bernardin en 1951, est connu dans le monde entier pour ses spectacles inimitables, à l'esthétisme absolu.

Dans un décor entièrement rénové et repensé, profitez de « Totally Crazy », un show étincelant célébrant 70 ans de créations glamourissimes signées Crazy Horse, pour une expérience totalement immersive et festive.

La légendaire troupe des Crazy Girls, sublimée par des jeux de lumières dont seul Le Crazy détient le secret, vous entraîne dans un monde coloré et festif, au gré de mises en scène astucieuses et résolument modernes, caractéristiques du mythique cabaret parisien. Des artistes invités au talent fou, repérés par le Crazy Horse sur les scènes du monde entier, viennent enrichir et pimenter un spectacle audacieux et inoubliable.

Maison de Création incontournable, avec des collaborations pointues et des Guest Stars iconiques, de Beyoncé à David Lynch et Christian Louboutin, de Dita Von Teese à Conchita Wurst, le Crazy Horse vous accueille tous les jours au 12, avenue George V dans le 8ème arrondissement de Paris, à deux pas de la Tour Eiffel et des Champs Elysées. Dans ce lieu mythique et intime, aimé et prisé des créateurs et artistes du monde entier, devenez vous aussi « fous du Crazy ! » Horaires : du dimanche au vendredi : 20:00 & 22:30 – Le samedi : 19:00, 21:30 & minuit. A partir de 115€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:30:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

