Mundart, le vendredi 1 avril à 20:00

Crazy Groovers est un collectif de six musiciens à l’énergie débordante passionnés par la musique Funk/Soul. Leur complicité scénique et leur groove dynamique font de chaque concert un évènement unique de communion avec le public. C’ est une version acoustique qui nous est proposé ce vendredi, comme une soirée entre copains ! ♫♫♫ Mundart 70-72 rue de la Joliette, 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T20:00:00 2022-04-01T23:00:00

Lieu Mundart Adresse 70-72 rue de la Joliette, 13002 Marseille Ville Marseille

