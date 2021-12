CRAZY B + DJ FLY + ELISA DO BRAZIL La Batterie, 18 mars 2022, GUYANCOURT.

CRAZY B + DJ FLY + ELISA DO BRAZIL

La Batterie, le vendredi 18 mars 2022 à 20:30

CRAZY B Légende du Djing, DJ Crazy B démarre sa carrière internationale dans les années 80. Par la suite il fait une percée remarquée dans le monde des musiques électroniques, en tant que « père fondateur » d’Alliance Ethnik et des Birdy Nam Nam. Il offre des dj set efficaces et dansants nourrie de hip-hop old school et du funk allant jusqu’à l’electro trap. DJ FLY Dj Fly (3x Champion du monde et élu meilleur show DMC de tout les temps, toutes catégories confondues) présente un voyage musical autour du hip-hop, Dj Fly met en avant l’art du « real » DJing en y accordant musicalité, dynamisme et technique. ELISA DO BRASIL Née sous le soleil brûlant de Brasilia, Elisa Do Brazil arrive très jeune en France où elle trouvera dans les musiques électroniques ses premières amours passionnelles. Oscillant entre les mouvements Drum’N’Bass et Free Party, Elisa en devient l’une des figures de proue alors qu’elle a tout juste 20 ans. En 1999, elle devient résidente du mythique REX CLUB et créée un appel d’air considérable qui va façonner le futur de la scène Drum & Bass en France. En 2013, elle revient habitée d’une nouvelle force et relance sa résidence au Rex Club avec les soirées « Forever DNB » où elle invite certaines des plus grandes légendes du mouvement Drum & Bass (Andy C, Randall, DJ Storm, DJ Marky, MC GQ) mais aussi certains des talents les plus en vue de la scène (Skeptical, Kings Of The Rollers), fière d’une nouvelle identité, plus proche de ses influences premières et de la culture sound-sytem, qui lui tient tant à cœur. ▬▬▬▬▬▬ Plus d’informations sur : www.labatteriedeguyancourt.fr Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

Une soirée DJ set hip-hop teintée de funk et électro. Vous n’avez plus qu’a venir laisser votre corps et vos sens s’exprimer !

La Batterie 1 Rue de la Redoute GUYANCOURT



