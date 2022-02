Crazy B + DJ Fly + Elisa Do Brasil La Batterie – Guyancourt, 18 mars 2022, Guyancourt.

Crazy B + DJ Fly + Elisa Do Brasil

La Batterie – Guyancourt, le vendredi 18 mars à 20:30

Une soirée DJ set hip-hop influencée par le funk et l’électro avec des légendes du genre ! Crazy B (père fondateur d’Alliance Ethnik et des Birdy Nam Nam) offre des dj set efficaces et dansants nourris de hip-hop old school et de funk allant jusqu’à l’électro trap. Dj Fly met en avant l’art du « real » DJing en accordant musicalité, dynamisme et technique. Un véritable voyage musical autour du hip-hop ! Oscillant entre les mouvements drum’n’bass et free party, Elisa Do Brasil a su s’ériger en reine incontestée de la drum’n’bass de la scène française.

Gratuit, entrée libre

Une soirée DJ set hip-hop teintée de funk et électro. Vous n’avez plus qu’a venir laisser votre corps et vos sens s’exprimer !

La Batterie – Guyancourt 1 Rue de la Redoute 78280 Guyancourt Guyancourt Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T20:30:00 2022-03-18T23:00:00