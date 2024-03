CRAZE LA VAPEUR Dijon, mercredi 29 mai 2024.

Craze FRUn biniou, central, mais qui n’est pas le propos. Une musique, répétitive, brute, minimale. Un corps, qui ne fait qu’un avec l’instrument, au coeur du public, dans un format cours en continuC’est le dispositif solo de Craze, aka Tangui Le Cras. C’est le pari que fait le musicien d’embarquer le spectateur avec lui dans une transe singulière, de l’ordre du rituel, à l’aide de cet instrument populaire, impopulaire.Cromorne FR – DijonTrio issu du collectif de musiciens dijonnais L’Engeance, Cromorne est fondé en 2018 par Nicolas Virey et Kévin Valentin, et complété depuis peu par Hugo Parisot. S’articulant autour d’une formule relativement minimaliste, vielle à roue / batterie / synthétiseur / drum machine, le trio propose une musique à bourdon, répétitive et lancinante, immersive et bruitiste en filiation avec les musiques électroniques et contemporaines d’une part, et les musiques anciennes et traditionnelles d’autre part.

Tarif : 14.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-05-29 à 20:30

LA VAPEUR 42 AVENUE DE STALINGRAD 21000 Dijon 21