Soirée Années 80 O’Festif O’Festif, 27 mai 2023, Crayssac.

Élie et toute son équipe vous ouvre ses portes pour une Grosse Soirée « Old School », avec le gros son des clubs de l’époque, les séries reggae, New wave, Ska, slows et bien sur le vrai son des discothèque le funk..

2023-05-27 à 22:00:00 ; fin : 2023-05-27 02:00:00. 5 EUR.

O’Festif

Crayssac 46150 Lot Occitanie



Élie and his team open their doors for a big « Old School » party, with the big sound of the clubs of the time, the reggae series, New wave, Ska, slows and of course the real sound of the discotheque the funk.

Élie y su equipo abren sus puertas para una gran fiesta « Old School », con el gran sonido de los clubs de la época, las series reggae, New wave, Ska, slows y por supuesto el verdadero sonido de la discoteca, el funk.

Élie und sein ganzes Team öffnen ihre Türen für eine fette Old School Party, mit dem großen Sound der damaligen Clubs, Reggae, New Wave, Ska, Slow Moves und natürlich dem wahren Sound der Diskotheken, dem Funk.

Mise à jour le 2023-05-11 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie