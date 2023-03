Transhumance Rocamadour – Luzech: étape Gigouzac- Crayssac Crayssac Crayssac Catégories d’Évènement: Crayssac

Lot Crayssac . 12 h 30 : Etape pique-nique tiré de son sac à dos à Nuzéjouls, place du tennis – apéritif offert par la municipalité (pain cuit au four à bois communal sur réservation avant le 12 avril au soir (au 06 83 42 57 54))

20 h : Repas à Nuzéjouls (soupe à l’oignon, navarrin d’agneau, rocamadour et croustade) organisé par l’association du personnel communal territorial – Animation musicale avec le groupe Esquierry (chants pyrénéen) Réservation obligatoire avant le 8 avril. Pour cette quatrième journée, l’étape reliant Gigouzac à Crayssac se déroulera sur 13 km. L’arrivée se fera au lieu-dit Mas de Cantarel. ©Herbert Aust_pixabay_sheep-g6ecee7641_1920

