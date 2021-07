Crayonner la nature La Lande-de-Goult, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, La Lande-de-Goult.

Crayonner la nature 2021-07-07 – 2021-07-07

La Lande-de-Goult Orne La Lande-de-Goult

Feuilles et crayons en main, vous apprendrez à croquer la faune, la flore et les paysages de la tourbière des petits Riaux, à la rencontre des pigments naturels et des nombreuses couleurs de la nature.

dernière mise à jour : 2021-03-17 par